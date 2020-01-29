Посредники по Карабаху о женевских переговорах Мамедъярова и Мнацаканяна

В течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении обсудили выполнение соглашений и предложений, обсужденных в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. Во встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик... Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении.