Путин призвал «выметать» чиновников-хамов с госслужбы

Наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью, комментируя слова одного из участников встречи о принятии закона по противодействию хамству.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», – приводит слова главы российского государства РИА Новости.

Также Путин отметил, что в России уже существуют законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг. «Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», – подчеркнул российский лидер.

«Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – заключил Путин.