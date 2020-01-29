Коронавирус может сорвать международный экономический форум в Сочи

Экономический форум в Сочи, намеченный на 12-14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько сотрудников одной из госкомпаний и представитель одного из федеральных министерств.

Они утверждают, что сегодня и завтра на эту тему пройдет серия совещаний. Источник издания в федеральном правительстве говорит, что пока конкретного решения об отмене или переносе форума нет.

Другой источник в правительстве утверждает, что решение об отмене форума в Сочи уже принято. Собеседник издания в одной из компании автопрома также слышал об отмене форума. «Мы не понимаем причину отмены, поскольку на форум в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая»,— добавил он.

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.