Турецкий депутат в ПАСЕ Армении: Не вмешивайтесь в дела Азербайджана
Глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Акиф Чагатай Кылыч призвал армянскую делегацию заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, передает Report.
"Совет Европы - это арена гармонии. Совет Европы и ПАСЕ - место, где мы проводим обсуждения. Мы не должны указывать пальцем друг на друга. Выступающая здесь против Азербайджана армянская делегация должна знать, что в их собственной стране множество нерешенных проблем. Поэтому защищайте свои права человека и свои внутренние проблемы", - сказал глава турецкой делегации, комментируя последние слушания в ПАСЕ относительно ситуации в Азербайджане.