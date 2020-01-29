Астрономы в США сделали самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного фонда США (NSF).

По словам специалистов, снимки, сделанные при помощи американского телескопа DKIST, помогут в расшифровке данных, полученных с зонда Parker Solar Probe. На снимках видна кипящая плазма, которая покрывает поверхность звезды, пишет «Газета.ру».

«Все дело в магнитном поле. Чтобы разгадать самые большие тайны Солнца, мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали, но и сделать точные измерения силы и направленности магнитного поля у поверхности светила и в окрестностях его раскаленной атмосферы», — приводит российский телеканал «360» слова руководителя проекта DKIST Томаса Риммеле.

Риммеле заметил, что ученым необходимо видеть устройство магнитного поля звезды. Тогда будет легче понять природу всех его феноменов.