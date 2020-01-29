Россия и Беларусь провалили переговоры по нефти

Россия и Беларусь не смогли договориться по тарифу на транзит сырья. О провале переговоров по нефти сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, отметив, что с 1 февраля Минск поднимет тариф более чем на 6%, сообщает Интерфакс.

Поскольку разногласия преодолеть не удалось, "вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российский Федерации, увеличенный на три процентных пункта", объяснил министр.

На вопрос, планирует ли Минск в дальнейшем вернуться к переговорам по тарифу и настаивать на его увеличении, Колтович ответил: "В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то конечно да".

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин в свою очередь указал, что переговоры завершены, «Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», — цитирует его ТАСС.