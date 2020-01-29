Бывший командующий армией «НКР»: «И Пашинян может сдать Карабах»

«Интересная ситуация развернулась вокруг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе, доставшемся ему в наследство от бывших властей. Наконец-то, из уст главы государства – главного переговорного лица от Армении прозвучало то, что в основе переговоров – сдача всех освобожденных территорий, и что все три президента вели переговоры именно в этом контексте», - говорится в заявлении карабах ского сепаратиста.

При этом Бабаян утверждает, что «если бы не революция в Армении, то были бы сданы не только буферные территории, но и сам Карабах. Главная заслуга бархатной революции и Никола Пашиняна в том, что были сорваны переговоры Сержа Саргсяна на основе Мадридских принципов, и прерван процесс сдачи земель».

Но, тем не менее, переговорный процесс возобновился, и снова вокруг тех же Мадридских принципов, говорит сепаратист, по словам которого, сейчас Пашинян загнан в тупик, и если он продолжит переговорный процесс в том виде, в котором он ему достался, то будет вынужден подписаться под условием сдачи земель.

«Если откажется от переговорного процесса, это будет означать отказ от обещаний Азербайджану со стороны прежних властей передать земли, что, соответственно, спровоцирует войну. И первый, и второй сценарий недопустимы для всего армянства... Однако единственным итогом заседания совместного Совбеза, проведенного Пашиняном с нынешними властями Карабаха, стало предложение премьер-министра заменить в мадридском документе двусмысленные, с варьируемыми трактовками, формулировки. Со всеми остальными принципами и пунктами стороны, как ни странно, согласились», - говорится в заявлении Бабаяна.

Далее он обращается к так называемым «кандидатам в президенты Карабаха», которые «соглашаются с Мадридскими принципами, основа которых сдача земель, и при этом заявляют о неприемлемости уступки даже пяди земли»: «Почему вы молчали, когда прежние власти согласились за 5 миллиардов долларов на блюдечке передать Азербайджану Карабах? Уверен, новая власть в Армении скоро раскроет эти и другие подробности переговорного закулисья».

«Сегодня условия переговоров диктует Азербайджан, произошло это по вине бывших властей Армении, а также прежних и нынешних властей Карабаха», - говорит Бабаян.