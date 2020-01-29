В хорватском Осиеке сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в рамках группы «С» элитного отборочного раунда чемпионата мира-2020.

Соперником была сборная России, являющаяся действующим вице-чемпионом мира и фаворитом нашей группы. Однако азербайджанская команда преподнесла сенсацию, победив со счетом 4:3.

Счет в игре открыла сборная Азербайджана – на 2-й минуте отличился Рафаэль Вилела. Еще в первом тайме Ромуло и Даниил Давыдов забили по голу и вывели россиян вперед.

Перелом в матче произошел на 34-й минуте, когда футболист сборной Азербайджана Эвертон Кардосо восстановил равновесие. На 37-й минуте Иса Атаев вывел нашу команду вперед, а за 36 секунд до конца матча Эвертон забил четвертый гол, поразив пустые ворота российской дружины. Правда, россиянам за 20 секунд до финальной сирены удалось отыграть один мяч, но на большее их не хватило. Подопечные Жозе Алесио победили со счетом 4:3!

Напомним, что вчера Азербайджан уступил Хорватии со счетом 0:2, а Россия разгромила Словакию – 7:1. Сегодня в 23:00 по бакинскому времени хорваты сыграют со словаками.

А решающие игры состоятся 1 февраля: сборная Азербайджана сыграет со Словакией, а Хорватия – с Россией.

Турнирное положение на данный момент:

1. Россия – 3 очка, разница мячей 10-5 (2 матча)

2. Хорватия – 3, 2-0 (1)

3. Азербайджан – 3, 4-5 (2)

4. Словакия – 0, 1-7 (1).

Лишь победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира. 2-е место в нашей группе позволит сыграть в стыковых матчах против 2-й команды группы «D», в которой сыграют Чехия, Казахстан, Румыния и Словения.

Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве (Каунас, Вильнюс, Клайпеда) с 12 сентября по 4 октября.