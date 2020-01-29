Турецкие врачи вывели из комы сына Гамсахурдиа

Турецкие врачи вывели сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа - Цотне Гамсахурдиа из искусственной комы. Об этом написал на своей странице в Facebook его брат Константин Гамсахурдиа.

"Врач описывает его состояние как нормальное. После пробуждения он адекватно воспринимает окружающий мир, однако пока не может говорить, поскольку подключен к аппарату искусственного дыхания. Респект этим врачам - они действительно сделали все", - цитирует его Sputnik Грузия.

Цотне Гамсахурдия подвергся нападению в декабре 2019 года в центре Тбилиси. В ходе драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом по голове. В ту же ночь ему сделали две сложные операции, после которых он по-прежнему оставался в критическом состоянии. Врачи поговаривали о необходимости третьей операции. Позднее Гамсахурдиа перевезли на лечение в Турцию.

Подозреваемые в нападении на сына первого президента Грузии пять человек уже задержаны. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении.