Нефть обвалилась

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на лондонской бирже ICE снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 3 октября 2019 года.

Инвесторы продолжают оценивать негативное влияние коронавируса на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть. Число заболевших продолжает расти и, по последним данным, достигло 7 711 человек, из них более 170 скончались.