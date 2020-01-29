Мошенники выманили у принцессы миллионы долларов

Дочь покойного саудовского короля Фейсала Аль Сауда, принцесса Лолова стала жертвой мошенников, которые выманили у нее несколько десятков миллионов долларов, пишет The Jakarta Post.

Согласно информации, юристы принцессы обратились в индонезийскую полицию с заявлением о мошенничестве. Они заявили, что их клиентка, 71-летняя принцесса Лолова, лишилась по меньшей мере 512 миллиардов индонезийских рупий (37,6 миллиона долларов).

Принцесса семь лет регулярно высылала денежные средства двум жителям Индонезии, которые утверждали, что полученные деньги потратят на покупку земли и строительство двух отелей, передает Корреспондент.net. В 2018 году она выяснила, что строительство не закончено, а официальными собственниками земли, купленной на ее деньги, остаются ее индонезийские партнеры.

Правоохранители установили, что на данный земельный участок претендует еще одна компания. Во время аудиторской проверки выяснилось, что цена на купленную недвижимость значительно завышена.

Подозреваемым в мошенничестве грозит уголовное преследование, а также срок за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.