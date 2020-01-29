Зеленский встретился с Ровнагом Абдуллаевым
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно информации, в ходе встречи глава украинского государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.
"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Во встрече приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.
Отметим, что предыдущая встреча главы украинского государства с Ровнагом Абдуллаевым состоялась в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.