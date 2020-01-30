Состояние Октая Гюльалыева улучшается

Накануне директор информагентства Мехман Алиев навести Гюльалыева в стамбульской клинике: «Когда я вошел в палату, Октай находился в сидячем положении, обставленный подушками. Его супруга Фируза ханум, обращаясь к Октаю, сказала «пришел Мехман», и он открыл глаза».

Отмечается, что операция была проведена 10 января в Американском госпитале в Стамбуле лечащим врачом Гюльалыева Мехди Сасани.

По словам Мехмана Алиева, на лице Гюльалыева было заметно проявление эмоций: «Я взял его руку и стал говорить с ним о разном... То есть это как бы не монолог, а диалог. Когда я спрашивал: «Ты меня слышишь?», он закрывал и открывал глаза, двигал левой рукой».

Он отметил, что активист держал открытыми глаза почти два часа, «хотя, еще месяц назад мимолетное открытие глаза считалось достижением».

Алиев отметил, что пообщался с лечащим врачом Гюльалыева: «Как раз оперировавший Октая врач доктор Сасани при мне пришел навестить его в окружении ассистентов. Врач был доволен динамикой улучшения состояния Октая...»

Напомним, 29 октября на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.