Британские метеорологи: мир ждет рекордно жаркое пятилетие

По мнению экспертов, средняя температура в ближайшие пять лет будет на 1,15 - 1,46 градуса по Цельсию выше, чем у температуры в доиндустриальный период человечества.

Британская метеорологическая служба прогнозирует во всем мире самое жаркое пятилетие за всю историю наблюдений. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В то же время, напоминает телеканал, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем на 1,09 градуса по Цельсию выше прежних показателей, пишет Корреспондент.net.

Ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градуса по Цельсию - нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года. "Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градуса по Цельсию ", - цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.