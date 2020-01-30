ВОЗ объявила коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, сообщает Интерфакс.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, подчеркнув, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.
"Китай фактически ввел новые стандарты действий для таких ситуаций", - считает глава ВОЗ.