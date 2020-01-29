Конгресс ограничивает право Трампа вести войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила два законопроекта, ограничивающих права главы Белого дома Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана.

Вначале конгрессмены одобрили документ о блокировании финансирования из федерального бюджета военных действий в отношении Исламской Республики. За это проголосовали 228 законодателей, включая четырех республиканцев.

Затем они отменили выданное президенту в 2002 году разрешение на применение в Иране военной силы против террористов. За это отдали голоса 236 человек, в том числе 11 представителей Республиканской партии, против - 166, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что готов наложить вето на эти законопроекты. Пока его реакция неизвестна.