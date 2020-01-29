ВОЗ дала название «уханьскому» коронавирусу
Охвативший почти весь мир коронавирус из Китая назван «острым респираторным заболеванием 2019-nCoV». Такое временное название рекомендовала присвоить Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.
Это решение поддержали также Всемирная организация по охране здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Отмечается, что постоянное официальное название будет определено в нормативном документе в рамках МКБ (Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем).