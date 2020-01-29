Макрон о «сделке века» Трампа: Для достижения мира нужны двое

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об объявленном США проекте израильско-палестинского урегулирования, называемом «сделкой века», заявил, что для достижения мира «нужны двое».

«Для достижения мира нужны двое. Нельзя этого достичь с одной стороной», - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Кроме того, французский лидер, комментируя приложенную в сделке концепцию «двух государств» сообщил, что верит в «два суверенитета». В материале газеты данная ремарка президента Франции названа «загадочной».