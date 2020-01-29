Гюльнар Алиева, Ульвия Худиева, собкоры 00:40

Из-за распространения смертельного вируса во всем мире усиливается дефицит медицинских масок. Многие магазины медицинской продукцией, выставляющие свой товар на интернет-платформах Amazon и Alibaba, предупреждают, что маски у них заканчиваются. А у других продавцов теперь нельзя покупать маски поштучно – можно только заказывать партии от двух до десяти тысяч штук, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей магазинов. В Китае, Гонконге, Сингапуре в аптеках за масками выстраиваются огромные очереди, чтобы успеть запастись масками, пока они не закончились. Даже жители некоторых городов США, таких как Сан-Франциско и Орландо, отметили исчезновение масок из некоторых местных аптек и магазинов — представители китайских общин скупают их, чтобы отправить родственникам на родину. Многие китайцы закупаются впрок и перепродают или обмениваются медицинскими принадлежностями через приложение WeChat.

Подорожание, нехватка и фальшивые маски… На повышенном спросе стараются нажиться недобросовестные продавцы. Уже более 80 торгующих поддельными респираторными масками №95 на китайской интернет-платформе Taobao магазинов были заблокированы. Однако сайт сообщил, что они успели за два дня продать 80 миллионов единиц товара. В Гонконге торговые сети стали ограничивать продажи — не более 50 масок на человека, а некоторым желающим отправить их в материковый Китай вернули посылки без объяснения причин. В Турции из-за повышения спроса на медицинские маски цены на них выросли вдвое. Согласно материалам турецкой прессы, со дня обнаружения вируса и по сей день только в аптеках аэропорта Стамбула было продано свыше 10 тысяч масок. Причем подавляющее число приобретателей – китайцы. Турецкие аптеки тоже предупреждают, что масок почти не осталось и цены на них значительно увеличились. Чтобы удовлетворить спрос на маски, изготовители медицинских товаров стали наращивать производство. Например, фабрики японской компании Unicharm перешли на круглосуточный режим работы из-за увеличения спроса на их продукцию в десять раз. Азербайджан предпринимает превентивные меры В связи с угрозой коронавируса и в Азербайджане ответственные государственные органы перешли на усиленный режим работы. По поручению президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов провел служебное совещание с участием руководителей соответствующих госструктур.

На этом совещании было принято решение о превентивных мерах против эпидемии. «Азербайджанские авиалинии» временно прекратили полеты в Китай. Государственный таможенный комитет взял под особый контроль пограничные переходные пункты. Министр здравоохранения подписал приказ «Об усилении профилактических мероприятий против нового заболевания коронавирусом 2019-nCoV». И хотя по официальным данным, вирус пока не добрался в Азербайджана, в стране уже образовалась нехватка масок в аптеках. Корреспонденты haqqin.az , чтобы выяснить насколько вырос спрос на медицинские маски в Баку, провели наблюдения в некоторых аптеках и поговорили с продавцами. Стало известно, что в течении последней недели продажи медицинских защитных масок в аптеках Баку выросли в несколько раз. Продавцы говорят, что среди покупателей есть граждане Китая и других стран, родители учеников школ и студентов. Китайцы скупают маски в бакинских аптеках «Сейчас спрос на маски очень большой. Если мы раньше продавали всего одну коробку масок в день, то сейчас продаем 4-5 коробок. Больше всех эти маски скупают китайцы. Они покупают маски не поштучно, как мы, а коробками. Вероятно, что они посылают эти маски своим родным в Китай», - сказал нам продавец аптеки в Ясамальском районе на улице А.Аббасова. В аптеках на улице 28 Мая в Насиминском районе нам также сказали, что в последние дни резко вырос спрос на маски. «И хотя у нас нет массового наплыва и огромных очередей, как за рубежом, но покупателей стало ощутимо больше. И подавляющее большинство из них спрашивают маски. Несмотря на большой спрос, цена на маски у нас прежняя – 0,1 маната за штуку», - говорит работник аптеки по имени Самир.