В связи с тревожными сообщениями о вспышке нового коронавируса в Китае и угрозе распространения этого опасного заболевания по всему миру haqqin.az задал несколько особо тревожащих население страны вопросов представителю Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

- В мировых СМИ приводятся противоречивые цифры о числе инфицированных новым коронавирусом в Китае - от 1-2 тысяч и до 1,5 миллионов человек. Какими конкретно данными по заразившимся и умершими от этой инфекции располагает ВОЗ?

- На 28 января текущего года всего в мире у 4500 человек обнаружен коронавирус 2019-nCoV. Из них 106 умерли. Летальный исход зафиксирован только в Китае. Вне КНР вирус обнаружен у 56 человек в 14 станах мира. Так, в Германии и Франции вирус нашли у 4 человек, в США - у 5.

- Превентивные меры предпринимаются и в Азербайджане. В частности, отмены прямые авиарейсы в Китай, осуществляются проверки на ОРВИ в аэропортах и на таможенных пунктах. Насколько эти действенно для предотвращения проникновения коронавируса в нашу страну?

- Действительно, как и в других странах, в бакинском аэропорту тепловизорами определяют среди прибывших пассажиров людей с повышенной температурой. Однако эти и некоторые другие меры не могут полностью исключить возможность проникновения вируса в страну. Предположим, камеры-тепловизоры обнаружат одного инфицированного с повышенной температурой, но могут быть еще десять инфицированных, у которых температура пока нормальная, и они спокойно отправятся в города и села страны. Дело в том, что у этого штамма вируса инкубационный период, когда человек заразился, но пока нет признаков заболевания, может длиться довольно продолжительное время. Так что возлагать особые надежды на термальные камеры не стоит.

Как показывает опыт эпидемий и пандемий в прошлом, разнообразные фильтры, закрытие границ не останавливают распространение вируса по странам и континентам. Самое важное, чтобы азербайджанские врачи и вообще медицинский персонал были подготовлены к борьбе с этим заболеванием. Такая работа со стороны Министерства здравоохранения и других ведомств страны активно ведется. В частности, под руководством министра здравоохранения Азербайджана сформирована специальная рабочая группа по борьбе с 2019-nCoV. Отрадно, что в Азербайджане еще до появления нового коронавируса существовала инфраструктура для реагирования на различные вспышки особо опасных инфекций, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации. И представители ВОЗ в свою очередь стараются оказать посильную помощь для принятия превентивных мер.

Тем не менее, повторюсь, - ВОЗ не считает, что закрытие границ и ограничение туризма остановит распространение вируса. Такие меры создают дополнительные трудности социально-экономического характера.

- Как в таком случае поступать нашим гражданам, которым по разным причинам все же придется ехать в Китай?

- При том, что ВОЗ не видит причин отказа от зарубежных поездок, каждая страна на свое усмотрение может предложить своим гражданам меры профилактики. Со своей стороны порекомендовал бы гражданам Азербайджана, если у кого-то уже повышенная температура и симптомы респираторного гриппа, отложить поездку до выздоровления. А во время визита в Китай не следует подходить к лицам, у которых есть признаки ОРЗ, то есть когда человек чихает и кашляет, не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа. Необходимо носить респираторы, строго соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и при первых же признаках недомогания обратится в медицинское учреждение. Эти правила защиты применимы в отношении обычного гриппа.

- Власти Китая закрывают многомиллионные города, проводят беспрецедентные массовые профилактические меры. Насколько длительным может быть вся эта история с коронавирусом?

- С большей вероятностью вспышка коронавируса пойдет по пути типичного сезонного заболевания, то есть на протяжении зимнего сезона будет нарастать, а под конец зимы пойдет на убыль. Но это только предположение. Для большей точности прогноза времени эпидемии следует больше исследовать поведение вируса, наблюдать течение заболевания, проанализировать, в каком количестве случаев заболевание приводит к осложнению и в каком – к летальному исходу, и прочие факторы. Только в совокупности широкого объема информации о коронавирусе можно будет прогнозировать объемы превентивных мер и время ликвидации вспышки. Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус недавно посетил Китай и встретился с лидером страны Си Цзиньпином. До этого представитель ВОЗ в Китае совершил поездку в Ухань, где на месте ознакомился с ситуацией со вспышкой новой инфекции. Надо отметить, что Китай не скрывает информацию о ситуации в Ухане, оказывает всяческое содействие работе международных организаций по борьбе с этим заболеванием. За короткие срокb проведен генетический анализ вируса, завершается работа над подготовкой лабораторных тестов, которые позволят быстро выявить инфекцию.

- Но если ситуация под контролем, то почему в СМИ столько панической информации. О том, что якобы китайская армия возвела бастион и вырыла ров вокруг Уханя, о миллионах жертв во всех провинциях КНР и вообще о скором конце человечества?

- К сожалению, в социальных сетях много ложной информации. Заверяю, что нет никакого повода для паники или чего еще в таком духе. В самом Китае, во всяком случае, нет никакой паники. Все международные организации тщательно следят за ситуацией. Вместе с тем, безусловно, есть высокий риск эпидемии в Китае и распространения ее в других странах. Пока коронавирус не попал в Азербайджан, у нас есть время для всесторонней подготовки. И прежде всего население должно получить правдивую информацию об этом заболевании и соблюдать рекомендации по предотвращению заражения.