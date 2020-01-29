Помпео предложил палестинцам внести изменения в «сделку века"

В плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, который представили США, не все идеально, но палестинцы могут внести свои предложения, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Sky News Arabia, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

«У палестинцев есть выбор, который они должны сделать. Они могут делать то, что предусмотрено планом…Это не значит, что у нас там все в полном порядке. Это видение. Это предложение. Представьте встречное предложение. Представьте альтернативу. Представьте варианты. Скажите: «Эй, это то, что нам нравится. Нам нравятся 50 миллиардов долларов. Нам нравится возможность иметь государство. Но, ребята, мы бы хотели видеть А, Б и В», - сказал Помпео.

Отметим, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом проект соглашения между Израилем и Палестиной, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Вчера же Помпео заявил, что Израиль готов к переговорам с палестинцами на основе предложенной «сделки века».