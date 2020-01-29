США эвакуируют своих дипломатов из Китая

Госдепартамент США разрешил своим дипломатам и членам их семей покинуть Китай из-за распространения там нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свой источник.

По данным издания, которое ссылается на представителя ведомства, уведомление о "санкционированном отъезде" распространяется на всех сотрудников в посольстве США в Пекине и генконсульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, присутствие которых не является необходимым для работы этих представительств, пишет РИА Новости.

"По мере необходимости Госдепартамент будет пересматривать статус санкционированного выезда посольства США в Пекине и генконсульств в Китае", - сказал представитель госдепа, отметив, что ранее сотрудники консульства США в Ухане были обязаны покинуть город.

Ранее США эвакуировали из Уханя около 200 сотрудников консульства США, членов их семей и других американских граждан.