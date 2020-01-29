Назван самый продаваемый автомобиль в Европе в 2019 году

Хэтчбек Volkswagen Golf в 2019 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет одиннадцатый год подряд. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Volkswagen Golf нового поколения

Как отмечают в Volkswagen, укрепить лидерство модели призван выход на рынок восьмого поколения Golf, представленного осенью прошлого года. Кроме того, электрическая модификация e-Golf по итогам 2019 года стала самым продаваемым электромобилем Volkswagen в Европе.

Renault Clio

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в декабре стал Volkswagen Golf с показателем 30 652 реализованных машины (+3%). Второе место заняла Renault Clio, чьи продажи составили 19 576 автомобилей (+6%). Третий результат показала Tesla Model 3 – реализация этой модели составила 22 118 единиц. Далее следуют Ford Kuga и Dacia Duster.

Tesla Model 3

В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе Renault Captur, Nissan Qashqai, Dacia Sandero, Volkswagen Polo и Peugeot 208.

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