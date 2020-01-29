Назван самый продаваемый автомобиль в Европе в 2019 году
Хэтчбек Volkswagen Golf в 2019 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет одиннадцатый год подряд. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Как отмечают в Volkswagen, укрепить лидерство модели призван выход на рынок восьмого поколения Golf, представленного осенью прошлого года. Кроме того, электрическая модификация e-Golf по итогам 2019 года стала самым продаваемым электромобилем Volkswagen в Европе.
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в декабре стал Volkswagen Golf с показателем 30 652 реализованных машины (+3%). Второе место заняла Renault Clio, чьи продажи составили 19 576 автомобилей (+6%). Третий результат показала Tesla Model 3 – реализация этой модели составила 22 118 единиц. Далее следуют Ford Kuga и Dacia Duster.
В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе Renault Captur, Nissan Qashqai, Dacia Sandero, Volkswagen Polo и Peugeot 208.