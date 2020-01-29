Помпео рассказал, почему приехал в Украину
Вечером в четверг в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter, передает издание Гордон.
"Украина приветствует отличного друга из США. Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", – написал он.
В свою очередь Помпео написал в Twitter, что он намерен обсудить пути развития стратегического партнерства между Украиной и США: "Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", пишет Корреспондент.net.
В пятницу, 31 января, Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком. Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском соборе.