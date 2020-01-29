Помпео рассказал, почему приехал в Украину

Вечером в четверг в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter, передает издание Гордон.



"Украина приветствует отличного друга из США. Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", – написал он.

