Сколько военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, составило не 50, а 64 человека, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По их данным, увеличение числа пострадавших американских военных происходит по мере продолжения медицинского обследования личного состава из почти 250 человек. 39 пострадавшим военным разрешили снова приступить к исполнению служебных обязанностей, поясняют источники телекомпании, пишет ТАСС.

Официальный представитель Минобороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл в распространенном ранее заявлении информировал о 50 военнослужащих, у которых диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. На прошлой неделе другой официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности у 34 военнослужащих были диагностированы травмы головного мозга. Сам же президент США Дональд Трамп вообще заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал".