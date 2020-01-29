Эйнулла Фатуллаев 03:17

Долгая перманентная псевдореволюционная борьба азербайджанской оппозиции за власть была неразрывно связана с правозащитной платформой. Какой-то мутный вялотекущий переход из политической формы в правозащитную, и такое же белесое, но бесноватое обратное перетекание из политической ипостаси в неоформленное, половинчатое, несовершенное диссидентство. Эпической формой проявления этого перевоплощения являлась чета Юнус. Удивительно, но за последний год не о мученице Лейле Юнус, не о ее легендарном оруженосце Арифе Юнусове ничего не слышно, хотя прочие правозащитники издали критикуют азербайджанское правительство за наличие, как образно выразился накануне господин Слуцкий, мифических политзаключенных.

Почти год назад с Лейлой Юнус произошла еще одна удивительная почти стендалевская метаморфоза. Юнус в очередной раз пересмотрела место нацдековского политкульта – Эльчибея в нашей новейшей истории. И это в который раз за четверть века. На сей раз Юнус признала Эльчибея низкопробным агентом советского КГБ, который в последние годы своей жизни верой и правдой служил алиевской философии государственности. Юнус отреклась от нацдеков. А последователи эльчибейской идеи прокляли хвостистку-оппортунистку. В конце прошлого века Юнус как минимум дважды пересматривала свое отношение к эльчибейству – от апологетики до отповеди. Одна из родоначальниц НФА за считанные дни до кровавого января осудив политическую авантюру Эльчибеевской гвардии по свержению легитимной советской власти, громко хлопнув дверью покинула движение, вступив в Социал-демократическую партию. И столь же бесцеремонным образом, после прихода к власти Эльчибея порвала со своими единомышленниками, чтобы занять крохотную должность главы пресс-центра оборонного министерства в новом правительстве мятежников. Юнус присягнула Эльчибею. Дабы нарушить ее. С побегом мятежного президента, Юнус вновь пересматривает роль и место в истории возмутителя азербайджанского спокойствия. Она опять предает его анафеме. Чтобы спустя некоторое время вновь перейти под знамена его последователей… И вот это бесконечное катание в исступленном состоянии на чертовом колесе сопровождалось прыжками из политического поля в правозащитные ряды несогласных.

Наконец, после наступления всеобщей депрессии и состояния отчуждения, вызванные закономерным историческим поражением бесцветного и бесталанного эпигона Эльчибея – Исы Гамбара, с Юнус произошла еще одна удивительная метаморфоза. Наряду с Эльдаром Зейналовым и его бесноватой пассией Лейла Юнус с мужем-конфликтологом заложили основу пресловутой общественной коррупции. Впервые в истории правозащитного движения диссиденты вовлеклись в грязную торговлю списками выдуманных политзаключенных. В кислые нулевые Юнус превратилась в мишень своих же коллег по правозащитному цеху: коррупционные скандалы вокруг громких имен политзеков-министров сотрясали страну. Затем правозащитницу стали обвинять в расхищении западных грантов… И вот эта грязная дорожка бесславия и бесчестья завела Юнус в бакинскую тюрьму. Наступило новое перевоплощение мученицы, взявшейся за эпистолярный жанр описания своих хождений по мукам, навеивая параллели с великомучениками советского Гулага Солженицыным и Гроссманом, калымским затворником Шаламовым, страдальцем Сахаровым… Однако, скоротечные месяцы спустя Юнус покончив с исторической реинкарнацией, вернувшись к скучным будням обычной бакинской криминальной тюрьмы, обратилась к документальному эпистолярному жанру – завалив канцелярию президента унизительными письмами и прошениями о прощении. Сжалились и простили. И проявив безупречное актерское мастерство, достойное сцены Таганки, Юнус, переодевшись в грязную дерюгу, в рваных лоскутах, в лохмотьях, с торчащими в разные стороны нечесаными седыми космами волос в поисках сострадания вышла к неравнодушной публике. Все сжалились и простили.

И снова неистовство и тривиальный цинизм. Юнус, покинув Баку, и приземлившись в далеких Нидерландах, в дорогом французском костюме, с милой прической и пучками на покрашенных волосах, вальяжно и элегантно заявила: «Это был маневр, чтобы спастись от диктатуры!» Юнус – единственный в своем роде политик, вызывавшая консолидированное чувство неприязни и отвращения. И дело не только в цинизме. Но в своем вымощенном не благими намерениями жизненном пути Л.Юнус могла поступиться чем угодно, включая национальный вопрос. Юнус навсегда останется в азербайджанской памяти политиком, который в дни легендарной спецоперации «Кольцо» - зачистки армянских боевиков-бородачей в Чайкенде, проведенной в период правления президента Аяза Муталибова, вместе с другим фронтистом Хикметом Гаджизаде (еще одно неестественное явление в нашей политике) в Прибалтике била в набат, призывая международное сообщество остудить и осудить Азербайджан за массовую депортацию армян. Она вменяла в вину президенту борьбу с незаконнными армянскими формированиями, и требовала его отставки. Спустя десятки лет, Юнус так же выступит против победоносного блицкрига азербайджанской армии во время апрельской войны. И потребует отставки еще одного президента. При этом именно Юнус последовательно культивировала в азербайджанском общественном мнении идею межнационального примирения без справедливого политического урегулирования конфликта.

По большому счету, будучи отверженной властями и заклейменной единомышленниками-нацдеками, Юнус отрезала себе путь в Азербайджан. Но жизнь продолжается, и в далекой Голландии чета Юнус просто обязана сводить концы с концами. Все начать сначала у них не получится. И чета продолжила эксплуатацию «азербайджанского бесправия», но в несколько ином ракурсе – сквозь армянскую призму мироощущения. Юнус вернулась к излюбленной душераздирающей лирико-драматической истории своей мученической борьбы в «азербайджанском ГУЛАГе», опубликовав вместе с придатком-конфликтологом-мужем воспоминания под названием «Из советского ГУЛАГа в азербайджанскую тюрьму». Книга была издана на армянские деньги в Польше в типографии KEW. Вернувшись на излюбленную диссидентскую стезю, Юнусы предстают перед европейской общественностью в образе страдальцев, описавших «собственную непреображенную жизненную историю». Конечно же, чета выступает в ипостаси грязного исполнителя верховной воли заказчика «монументального произведения» - дискредитации азербайджанского правительства. При поддержке армянского правительства, Юнусы успели несколько раз переиздать параноическую историю воплощения сталинизма в современной эпохе. Однако, параноическая история посвящена не одному переселению сталинских душ и душегубки в новое тысячелетие, книга рассказывает о мытарствах и терзаниях самого Арифа Юнусова, который в одной из глав рассказывает о своих корнях, матери – Аршалюс Арсеновне, о нетерпимости и предубежденности азербайджанцев к армянам.