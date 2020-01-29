Нефть дорожает на заявлениях ВОЗ

Тем не менее нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $59,45 за баррель, что на $1,16 (1,99%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,52 (2,54%), до $58,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,08 (2,08%) - до $53,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $52,14 за баррель, опустившись на $1,19 (2,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.