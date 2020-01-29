«Азерэнержи» открывает дорогу молодым специалистам

В рамках выполнения задач в сфере электроэнергетики, поставленных главой государства ОАО «Азерэнержи» проводит специальные мероприятия по созданию условий для профессионалов и выдвижению молодых специалистов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе акционерного общества.

В соответствии со специальной концепцией продолжительного развития кадровых резервов в прошлом году руководящие сотрудники акционерного общества взяли шефство над 125 молодыми энергетиками. Для того, чтобы эти молодые специалисты увеличили свои знания и навыки и в целях подготовки их в качестве замены старых кадров, на протяжении года были проведены практические работы. После того как молодые кадры сдали экзамены, 89 человек из них были внесены в банк кадровых резервов в качестве кадрового резерва на руководящие должности. По итогам экзаменов 37 молодых специалистов были назначены на высокопоставленные должности.

Помимо этого, в целях повышения профессиональных знаний и навыков сотрудников электростанций и электросетей Учебным центром ОАО были организованы 74 учебных курса, которые охватили 400 человек.