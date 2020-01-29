Полиция Франции задержала 20 ночевавших на улице азербайджанцев

Как сообщает Report, мигранты, незаконно проникшие в страну и ночующие на улицах в расположенном на юго-востоке столицы Франции, квартале Aubervilliers, были задержаны в ходе крупномасштабной операции правоохранительных органов.

1 400 человек, ночевавших на улицах Парижа, размещены в спортивных залах и общежитиях. Среди них - 21 гражданин Азербайджана.

Большинство из них не предъявили полиции никаких документов, подтверждающих их личность. Агентство отмечает, что они незаконно прибыли во Францию из Германии, Нидерландов и Бельгии.

Полиция Франции обратилась в соответствующие посольства для получения точных данных о гражданах стран, подпадающих под категорию "Безопасная страна".

Отметим, что в настоящее время во Франции идут обсуждения о строительстве специальных центров для ускоренной депортации незаконно проникших в страну лиц. Ожидается, что данные центры будут построены около аэропортов.