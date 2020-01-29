Вице-президент Федерации самбо: «Мне мешают в Ленкорани»

С таким превратным отношением чиновников старой закалки к поручению главы государства обновлять кадры во всех сферах деятельности столкнулся и молодой кандидат в депутаты от 73-го Ленкоранского избирательного округа Мурад Джафаров. К сожалению, с самим Джафаровым поговорить не удалось, но его избиратели в регионе в один голос заявляют, что заместитель главы Исполнительной власти Ленкоранского района Расиля Алиева препятствуют ему в проведении предвыборной кампании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев много раз говорил, что будущее можно выстраивать только при активном вовлечении молодежи и обеспечении преемственности поколений. Однако некоторые чиновники на местах по-прежнему чинят препятствия продвижению людей из нового, молодого поколения, их желанию активно участвовать в общественной жизни страны.

По словам представителей штаба Мурада Джафарова, Р. Алиева собирает работников бюджетных организаций, то есть тех, кто так или иначе зависит от руководства района, и требует, чтобы они посещали все встречи кандидата со своими избирателями и уговаривали людей не голосовать за него. Свое «поручение» замглавы района мотивирует тем, что «эти молодые выскочки приехали в Ленкорань, чтобы подстрекать людей к открытому недовольству местной властью».

Однако люди, хорошо знакомые с М. Джафаровым, отмечают его профессиональные качества, образованность, целеустремленность, общую культуру, порядочность. Он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и умеет привлечь к нему юное поколение. В спорте он достиг определенных успехов и сейчас является вице-президентом Федерации самбо Азербайджана.

Джафаров – патриот своей страны, полностью разделяющий политику главы государства и стремящийся оказать реальную поддержку реформам, происходящим в стране. «Молодежь всегда поддерживала политику президента Ильхама Алиева, а сами мы всегда ощущали его поддержку», - сказал на одной из встреч с избирателями М.Джафаров. И это его кредо, а потому ни самому Джафарову, ни поддерживающим его людям непонятны действия Расили Алиевой. Кандидат от одного из ленкоранских округов очень надеется, что такое недопустимое с точки зрения закона вмешательство в избирательный процесс будет остановлено.

Побывавший в Ленкорани корреспондент haqqin.az стал свидетелем того, что практически никто не разделяет предубеждения замглавы района к Джафарову и другим молодым кандидатам. Представители общественности, жители района с воодушевлением приходили на митинги-встречи М.Джафарова. Все предвыборные мероприятия проводились в местах, предусмотренных законом для проведения массовых акций кандидатов, и никто никого не подстрекал к выражению недовольства ни местной, ни республиканской властью. Напротив, кандидат и его доверенные лица призывали поддерживать политику президента, поддерживать ее конкретными делами.

Сам М.Джафаров отмечал, что на своих встречах с избирателями он убедился в главном векторе их настроений – люди верят, что объявленные реформы принесут пользу стране и каждому ее гражданину.

Однако некоторые чиновники все еще живут прошлым и надеются, что, как и на предыдущих выборах, им удастся воспользоваться административным ресурсом в своих интересах. Но подобные настроения отвергаются избирателями и всей общественностью Ленкорани.

На первое февраля Мурад Джафаров назначил расширенную встречу со своими избирателями в Ленкоранском Доме культуры, и он надеется, что ему не будут мешать некоторые должностные лица района. Тем более что слово - за избирателями, а не за чиновниками и даже не за кандидатами. Люди сами должны решить, чья предвыборная платформа и другие показатели деятельности для них приемлемы. Никакие административные ресурсы и другие уловки не должны влиять на ход справедливой борьбы.