Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 7,5 до 7,25 процента, сообщает ЦБА.

При этом нижний порог процентного коридора снижен с 5,75 до 5,5 процента, верхний – с 9,25 до девяти процентов.

Данное решение вступило в силу с 31 января.

Отметим, что это первое в 2020 году снижение Центробанком учетной ставки.

С последнего заседания правления Центрального банка по денежной политике инфляция не выходила за прогнозируемые пределы и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона. Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены.

По данным ЦБА, риски на среднесрочный период связаны в основном с внешними факторами, в частности, со снижением темпов роста мировой экономики, влиянием данного фактора на цены на нефть.