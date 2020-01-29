США указали на нового врага - Китай оперативный комментарий
Китай является центральной угрозой в современном мире, и Соединенные Штаты и их союзники должны гарантировать наличие военных и технологических ресурсов для того, чтобы эта страна жила по западным принципам, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
«Коммунистическая партия Китая является центральной угрозой нашего времени», – заявил глава американской дипломатии, выступая вчера, 30 января, в Лондоне после переговоров со своим британским коллегой Домиником Раабом.
Это в высшей степени неожиданное заявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как Майк Помпео переговорил по телефону с членом Политбюро ЦК КПК, главой Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи. А поскольку главной темой беседы была ситуация с коронaвирусом, то подобный демарш американского госсекретаря сразу же вызвал массу версий, одна другой ошеломительней.
Причем официально опубликованные сообщения о содержании этой беседы никакого повода для панических слухов и оснований для подобных демаршей вроде бы и не давали, все в рамках протокола: «М. Помпео выразил соболезнования китайской стороне в связи с жертвами и пострадавшими от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также высоко оценил незамедлительный ответ Китая на озабоченность американской стороны после начала эпидемии. М. Помпео отметил, что американская сторона готова продолжать поддерживать с китайской стороной тесные контакты и общение, а также оказывать Китаю необходимую поддержку». С чего бы вдруг?
Разумеется, что сразу же вспомнилось выступление Майка Помпео, сделанное им 31 октября прошлого года. То самое, в котором американский госсекретарь заявил о ненужности компартии Китая. По его мнению, Коммунистическая партия Китая предлагает всему миру и китайскому народу такую модель управления, при которой будет править одна партия ленинизма, и все будут думать и действовать так, как это будет нужно «коммунистическим элитам».
Словом, ««это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая. Свободолюбивый народ Китая везде не хочет этой модели», - сказал он тогда.
Вполне достаточно, казалось бы, для того, чтобы записать мистера Помпео в синофобы. Оголтелые такие синофобы, махровые, даже, не побоюсь этого слова – густопсовые. Что вроде бы как категорически не вяжется с проводимой его непосредственным начальником, Дональдом Трампом, линией на заключение второго этапа торговой сделки Вашингтон-Пекин.
Да и с характером самого госсекретаря не вяжется. Еще 10 лет назад Майк Помпео был скромным 47-летним кандидатом в Конгресс от республиканцев штата Канзас, а его взгляды на международную обстановку не выходили за рамки среднего американского бюрократа из провинции. Более того, своим карьерным взлетом при Трампе – сначала в директора ЦРУ, а потом сразу в Госдеп - он обязан тому, что прекрасно усвоил нынешние нравы Белого дома – нужно уметь угождать его хозяину и быть эффективным управленцем в департаменте, который тебе поручен, не слишком при этом инициативным и колеблющимся только вместе с генеральной линией американского президента.
Поэтому государственный секретарь – отнюдь не записной синофоб. И уж тем более он не подвергает сомнению политику в отношении КНР, которую последовательно реализует его босс. Скорее уж, Майк Помпео – безупречно очерченная тень «китайского направления» Дональда Трампа. Более того, та капля воды, в которой безо всяких искажений отражается глубинная причина того, почему Вашингтон и американский истеблишмент считают Пекин главной угрозой современному миру, скроенному по американским лекалам.
Эмоциональное заявление Помпео было сделано им в Лондоне, куда он прибыл с единственной важной целью – сорвать контракт Лондона с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, которую правительство Великобритании решило привлечь к разработке в стране сети 5G. Усилия Помпео даже с отсылкой к вопросам безопасности успехов не имели.
Его пассаж о том, что «когда вы позволяете данным ваших граждан или информации, связанной с национальной безопасностью, проходить по сети, к которой Коммунистическая партия Китая имеет юридически обоснованный доступ, это создает риск», в Лондоне предпочли не услышать. Есть от чего расстроиться и не сдержаться в очернении конкурентов, поскольку именно американские компании из высокотехнологичного сектора рассчитывали на этот контракт.
Прибавьте к этому обнародованное недавно исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Его экспертам впервые удалось проанализировать объемы производства оружия китайскими компаниями. И выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали оружия на 16,4 миллиарда долларов больше, чем десять крупнейших российских конкурентов. В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компаний. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.
В результате - Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США. Проще говоря, начал дышать в затылок Штатам в сфере, лидерство в которой они традиционно считали своей монополией. А самое неприятное, что и эти данные могут оказаться неполными, следовательно, существующий здесь пока разрыв не столь уж и велик – есть от чего впасть в расстройство.
В этом и есть главная суть американской синофобии – экономическая конкуренция со стороны КНР, проще говоря, сокращение американских сверхдоходов, покушение на кошельки американских корпораций. Тут впору не об опасности КПК и Пекина современному миру заявлять – тут уже впору кричать о китайской угрозе Галактике.