Эльман Рустамов о росте стратегических валютных запасов Азербайджана
Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец января превысили 52 миллиарда долларов. Об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, посвященной изменению учетной ставки.
По сравнению с началом года, стратегические валютные резервы страны выросли примерно чуть больше, чем на миллиард долларов, или на два процента, заявил председатель ЦБА.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.