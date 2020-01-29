В конце прошлого года Исполнительная власть Баку выступила с инициативой по созданию в городе зеленых уголков. В связи с этим глава города Эльдар Азизов подписал распоряжение, согласно которому предпринимателям, руководителям предприятий и организаций рекомендуется создать "зеленые уголки" перед заведениями общественного питания, торговли, зданиями управлений, предприятий и другими объектами.

Опыт городов мира, успешных в сфере озеленения, показывает, что лучшие результаты могут быть достигнуты именно при совместной работе, когда к инициативе присоединяются предприниматели, руководители предприятий, отдельные граждане.

На эту экологическую инициативу мэрии откликнулось большое количество владельцев объектов, и в направлении озеленения города была проведена немалая работа. К инициативе также подключился ряд общественных организаций.

Так, Инициативная группа «Зеленый Баку» на основе проведенных мониторингов составила рейтинг семи центральных районов города и объектов в Баку с наилучшими и худшими показателями в плане создания зеленых уголков. Как сообщили haqqin.az в Инициативной группе, рейтинг возглавил Хатаинский район.