В Турции задержали граждан Азербайджана

В Стамбуле сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали группу граждан СНГ, подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке и совершении различных преступлений, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, силовики задержали 16 человек, среди которых гражданин России, трое граждан Украины, четверо граждан Грузии и восемь граждан Азербайджана. В ходе обысков у них были найдены винтовка, 11 пистолетов и 222 патрона.

Всех задержанных доставили в стамбульское отделение по борьбе с организованной преступностью.