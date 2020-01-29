Эльман Рустамов подтвердил информацию haqqin.az: У AtaBank нет денег

«Мы провели комплексную проверку в банке, где были выявлены серьезные проблемы, связанные с ликвидностью и финансовой устойчивостью. Мы подготовили конкретные предложения и направим их Совету финансовой стабильности. Решение по поводу AtaBank будет принимать Совет, но мы хотим, чтобы оно было принято как можно скорее", - сказал глава Центробанка.

Напомним, что haqqin.az неоднократно писал о проблемах с ликвидностью в Atabank. Дело дошло до того, что банк не в состоянии вернуть клиентам даже небольшие суммы, размещенные в качестве депозита.