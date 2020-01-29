Власти Грузии могут отказаться от проведения в Тбилиси заседания Комитета министров Совета Европы, запланированного на май, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к правительству Грузии.

Если такое решение будет принято, то Грузия попросит руководство Совета Европы перенести встречу во французский Страсбург.



По данным российского издания, причина — участие в саммите главы МИД России Сергея Лаврова. В соответствии с грузинским законодательством он не может въехать на территорию страны, поскольку «нелегально (то есть без разрешения грузинских властей) посещал оккупированные Абхазию и Южную Осетию».

По данным телеканала Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя сложившуюся ситуацию в ходе выступления в Страсбурге 28 января, заявляла о готовности обойти нормы законодательства ради выполнения международных обязательств. Однако с ней не согласны представители грузинской оппозиции. Еще в середине января они пригрозили начать массовые акции протеста в случае приезда Лаврова.

