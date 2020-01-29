Жену взявшего детей в заложники жителя Индии забили камнями

В индийском штате Уттар-Прадеш односельчане забили камнями жену Суреша Батама, который вчера взял в заложники 23 ребенка, сообщает телеканал NDTV.

Когда Батам был застрелен полицейскими в ходе спецоперации, а дети освобождены, местные жители схватили женщину и забросали ее камнями. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии, позже она скончалась.

Полиция пока точно не знает, участвовала ли жена Батама в захвате заложников, но предполагает, что она помогала мужу.