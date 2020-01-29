Неизвестным лицам удалость снять на скрытую камеру как Мехман Гусейнов вместе со своими друзьями о чем-то договариваются с тремя пожилыми женщинами и пожимают им руки.

В социальных сетях появилось сенсационное видео, разоблачающее известного блогера Мехмана Гусейнова, а также оппозиционных активистов Ульви Гасанлы и Аваза Хафизли.

Спустя некоторое время все эти три женщины «случайным образом» оказываются главными героинями нового разоблачительного видеоролика Мехмана Гусейнова, направленного против кандидата в депутаты Кямаледдина Гафарова.

Отметим, что кандидатура бывшего депутата Кямаледдина Гафарова был выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан» от 3-го Бинагадинского избирательного округа № 10.

В новом ролике Мехмана Гусейнова все три женщины выступают в роли избирателей от этого избирательного округа с критикой Кямаледдина Гафарова.

О том, кто проводил скрытую съемку своеобразного кастинга актрис Мехмана Гусейнова, неизвестно. Однако скандальный видеоролик был опубликован неким Азером Велиевым в Youtube 29 января.