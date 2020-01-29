Взрыв газа на заводе в России: погибли пять граждан Турции обновлено 14:19
В результате взрыва на заводе в Мценске Орловской области погибли пять граждан Турции.
Региональное ГУ МЧС сообщает, что взрыв не привел к пожару.«По предварительной информации, пострадали три человека, погибли пять человек. Имеются разрушения конструкций», - сообщили в ведомстве, передает «Фонтанка.ру».
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В результате взрыва газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий в городе Мценск Орловской области погибли пять человек, сообщил ТАСС советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев.
"Пять погибших, женщину достали из под завалов", - сказал он.
Представитель приемного отделения Мценской райбольницы уточнил ТАСС, что травмы получили граждане Турции, они госпитализированы. Их состояние оценивается как нормальное, все находятся в сознании. Среди погибших также есть турок.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на заводе, сообщила Интерфаксу старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Юлия Дорофеева. "Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи", - сказал она.