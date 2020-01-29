В результате взрыва на заводе в Мценске Орловской области погибли пять граждан Турции.

Региональное ГУ МЧС сообщает, что взрыв не привел к пожару.«По предварительной информации, пострадали три человека, погибли пять человек. Имеются разрушения конструкций», - сообщили в ведомстве, передает «Фонтанка.ру».

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В результате взрыва газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий в городе Мценск Орловской области погибли пять человек, сообщил ТАСС советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев.