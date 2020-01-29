Масаллинский районный суд рассмотрел представление, поданное в следственный орган в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Имана Мамедова, задержанного по подозрению в убийстве 16-летней жены через несколько дней после свадьбы.

В районной прокуратуре Report сообщили, что представление следственного органа было удовлетворено. Суд избрал в отношении И.Мамедова меру пресечения в виде ареста.

Согласно официальной информации, житель села Хошчобанлы И.Мамедов (2001 г.р.) подозревается в убийстве своей супруги Фатимы Гамбаровой (2003 г.р.). По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. И.Мамедов задержан по подозрению в совершении преступления.