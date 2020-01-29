Синоптики о погоде на завтра: ветер, дожди
В субботу, 31 января, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня местами возможны осадки, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами мокрый снег, снег, в горных и предгорных районах снег, в отдельных восточных районах интенсивный. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Температура ночью 0-5 тепла, днем 6-11, в горах ночью 2-7 мороза, днем от двух градусов мороза до трех тепла.
Ночью и утром в горных районах возможна гололедица.
Завтра на Апшеронском полуострове на фоне сильного северного ветра температура воздуха снизится, в течение дня выпадут осадки, что будет некомфортно для большинства метеочувствительных людей.