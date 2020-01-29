Синоптики о погоде на завтра: ветер, дожди

В субботу, 31 января, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня местами возможны осадки, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.