Судьбу Трампа на посту президента решат уже сегодня

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате может завершиться 31 января, если не будет принято решение о вызове свидетелей. Как сообщает BBC, демократы настаивают на вызове в Сенат экс-помощника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Решение о вызове свидетелей будет приниматься в пятницу, и демократам не хватает четырех голосов, пишет «Росбалт».

Ожидается, что каждая сторона выступит с заключительными аргументами на пятничной сессии, прежде чем Сенат проголосует о вызове свидетелей. Если свидетелей решат не вызывать, то Сенат должен провести окончательное голосование по обвинению против президента.

Если руководителю сенатского меньшинства Чаку Шумеру не удастся добиться переноса голосования, ожидается, что Трампа оправдают в пятницу.