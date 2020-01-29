Эрдоган: «Если в Идлибе не нормализуется, перейдем к действиям»

«Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу», - цитирует ТАСС турецкого лидера.

Эрдоган напомнил, что «Турция не может оставаться безучастной к ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе».

Ранее Reuters, ссылаясь на Эрдогана, сообщило о готовности Турции к новой военной операции в Сирии из-за обострения ситуации в Идлибе. 30 января Совет национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством Эрдогана, которое длилось четыре с половиной часа, заявил, что Анкара намерена принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в сирийской зоне деэскалации Идлиб.