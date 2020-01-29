МФИ выбирают Unibank в качестве первого партнера в Азербайджане

Эта сделка позволит Unibank минимизировать валютные риски своих клиентов и расширить доступ корпоративных клиентов к долгосрочным финансовым ресурсам. Соглашение будет осуществляться в соответствии с условиями 2002 Master Agreement Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA).

Frontclear, компания по развитию финансовых рынков, акционером которой является ряд европейских финансовых институтов, а также влиятельный Фонд финансовых инициатив TCX подписали с Unibank первый не поставочный форвардный контракт (NDF) в банковском секторе Азербайджана.

Председатель правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов отметил, что партнерство с влиятельными Frontclear и TCX откроет новые возможности для клиентов банка: «Мы очень рады, что соглашение о NDF откроет новые возможности для финансирования местного бизнеса, что является ключевыми целями стратегии Unibank. Это соглашение позволит нам предоставлять нашим корпоративным клиентам доступные и менее рискованные финансовые ресурсы. Таким образом Unibank сможет значительно увеличить свою поддержку развития реального сектора.

Старший вице-президент Frontclear Андрей Шинкевич прокомментировал соглашение: «Мы гордимся нашей первой транзакцией в Азербайджане и нашим вкладом в создание базы для Unibank для выхода азербайджанского банка на внешний рынок NDF. Соглашение укрепляет способность участников мирового рынка снижать правовые риски в стране и устанавливает критерии для будущего развития денежных рынков Азербайджана».

Джером Пироуз, старший вице-президент финансового фонда TCX, выразил удовлетворение тем, что представленная им структура является партнером в этом соглашении: «Поскольку Frontclear уделяет большое внимание аспектам кредитных и правовых рисков, это партнерство предоставляет TCX возможность взаимодействовать напрямую для дальнейшего долгосрочного развития партнерских отношений с фондом в будущем».

О Frontclear

Frontclear - это компания по финансовому развитию, базирующаяся в Нидерландах, которая занимается стабильными и инклюзивными денежными рынками. Его инвесторами являются в основном Европейские финансовые институты. Компания обеспечивает доступ к глобальным и местным межбанковским рынкам для банков экономически более развитых стран, предоставляя кредитные гарантии для погашения кредитного риска, если активы в национальной валюте используются для целей управления обеспечением. Кроме того, Frontclear также предлагает техническую помощь для продвижения здоровых денежных рынков. Он обучил более 900 должников и регуляторов в более чем 13 странах и подписал партнерские соглашения с Центральными банками и местными бенефициарами.

О Unibank

ОАО КБ Unibank функционирует с 1992 года. Это один из крупнейших частных банков в Азербайджане. ЕБРР, один из крупнейших финансовых институтов в мире, является одним из основных акционеров Unibank. Банк имеет широкую сеть филиалов в столице и регионах. В настоящее время Unibank обслуживает более 1 миллиона физических и юридических лиц. На протяжении более 27 лет он был награжден многочисленными наградами международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах.

О TCX

TCX Fund - это глобальная инициатива по финансированию развития с корпоративной базой и офисами в Амстердаме, предлагающая долгосрочные валютные свопы и экспедиции на более чем 80 финансовых рынках. Фонд, созданный рядом международных финансовых учреждений, начал свою деятельность в 2007 году и с тех пор использовал инструменты хеджирования на общую сумму более 6,5 млрд долл. США. Сегодня на пограничном рынке у фонда более 4 миллиардов долларов в 60 валютах. Фонд обеспечивает доступ к международным рынкам капитала стран с ограниченным доступом к международным рынкам.