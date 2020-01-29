В Россию не пустили тонны помидоров из Азербайджана
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружили в крупной партии свежих томатов из Азербайджана личинки карантинного объекта — южноамериканской томатной моли, сообщает издание «Дагестанская правда».
Груз, вес которого составлял более 18 тонн, задержали на складе временного хранения «Виадук». Наличие вредителей подтвердили в Дагестанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений.
Зараженная партия возвращена обратно в страну-отправитель. Владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.