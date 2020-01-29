Кремль отверг обвинения Эрдогана

Россия полностью выполняет свои обязательства по договоренностям относительно Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о невыполнении российской стороной договоренностей по Сирии.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», – сказал Песков, передает РИА Новости.

В то же время он подтвердил, что ситуация в Идлибе «оставляет желать лучшего».

«К сожалению, до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме. Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», – добавил Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.