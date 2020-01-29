Руководство Госкомтаможни приняло граждан в Ширване, Саатлы и Билясуваре

В соответствии с поручением главы государства руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 31 января председатель Госкомитета генерал-полковник Сафар Мехтиев провел встречу с жителями Ширвана, Гаджикабульского и Сабирабадского районов. Встреча состоялась в Доме молодежи в Ширване.

Перед началом встречи с гражданами председатель Госкомитета Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Ширване.

В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов провел встречу с гражданами в Саатлинском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев – в Билясуварском районе.

В ходе встреч были внимательно выслушаны все обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.