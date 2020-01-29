Посольство России о возможности закрытия российских телеканалов в Армении

В настоящее время в состав общественного мультиплекса в Армении входят 27 телекомпаний, включая российские Первый канал, "Россия", "Россия Культура", а также межгосударственная телерадиокомпания "Мир" и американский CNN.

Посольство России в Армении отреагировало на заявления главы Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна, ранее сообщившего о возможности исключения иностранных каналов, в том числе российских, из общественного мультиплекса Армении по соображениям информационной безопасности.

По словам Акопяна, передачи на зарубежных телеканалах могут формировать у армянских зрителей негативное отношение как к ближайшим соседям, так и к другим государствам, например, к Грузии, Ирану, Украине.

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Т.Р. Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении. С удивлением узнали из комментария Т.Р. Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении", - цитирует комментарий посольства РФ Sputnik Армения.

В российском диппредставительстве уточнили, что в единственной беседе посла с Акопяном, прошедшей достаточно давно, его слова о планах создать "минимальный социальный пакет" без иностранных вещателей были просто приняты к сведению. Тем не менее, российские дипломаты указывали на необходимость принимать во внимание интересы многочисленных граждан Армении, составляющих постоянную аудиторию российских каналов.

"В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение", - подчеркнули в посольстве.