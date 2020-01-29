Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 15:15

Человек, который начал все с нуля и достиг своего нынешнего положения только своими силами, без какой бы то ни было поддержки. Именно так наш собеседник Натик Мамедов говорит о себе. И такому заявлению есть основания. Начав свою карьеру с обычного кассира, этот молодой человек в дальнейшем стал работать в крупных международных компаниях, участвовать в разработке и реализации значительных проектов. На сегодняшний день у Натика Мамедова солидный опыт в сфере планирования и эффективного управления масштабными проектами. Будучи непосредственным участником проектов, осуществляемых при поддержке Всемирного банка в Азербайджане, он приобрел ценные знания и навыки, необходимыми для работы с международными финансовыми институтами и донорами, а также работе с инвесторами. К Н.Мамедову нередко обращаются за консультацией зарубежные компании, и в настоящее время он занимает руководящую должность в представительстве одной из крупнейших инженерных компаний Турции в Азербайджане.

Натик Мамедов – независимый кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 36-го Хатаинского округа. - Как нам представить избирателям Натика Мамедова, чей девиз – «Сильная экономика – обеспеченное будущее»? - Как человека, который сделал сам себя. Начав практически с нулевого уровня, своим трудом и стремлением к знаниям стал высококвалифицированным специалистом в сфере финансового управления. После завершения учебы в Государственном экономическом университете работал в казначействе. А в финансовом управлении прошел практически все ступени карьерной лестницы. И все время учился - параллельно с учебой в университете ADA прошел курс и получил диплом как специалист по управлению бизнесом Маастрихтской школы управления (Нидерланды). Работал на проектах, имеющих высокую значимость для Азербайджана и других стран на международном уровне - Баку-Тбилиси-Джейхан, Бассейнового управления Водного хозяйства Баткена, реализуемого Европейским банком реконструкции и развития в Кыргызстане, во втором проекте национального водоснабжения и услуг канализации, финансируемом азербайджанским правительством совместно со Всемирным банком, работал в ООО «Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство». А с 2016 года выступаю и как независимый эксперт. На данный момент занимаю пост директора турецкой компании Aksa Grup Mühendislik Projeİnşaat Taahhüt San. Tic. LTD ŞTİ. Эта компания осуществляет проекты на постсоветском пространстве и в Турции. И эту высокую должность я тоже заслужил только собственным упорством, трудом и профессиональными знаниями, без чьей-либо поддержки и протежирования. Должен сказать, что я рос в интеллигентной семье: отец - инженер, а мама уже 30 лет работает учительницей начальных классов в 63-й школе Хатаинского района, от которого я баллотируюсь как кандидат в депутаты. В этом районе я родился и вырос, и хорошо знаю его проблемы, нужды живущих здесь людей. Нет инвестиций в ненефтяной сектор - Желающих влиться в политику из сферы бизнеса обычно немного. Как у вас возникло желание участвовать в выборах в Милли Меджлис и представлять именно этот округ? - В жизни каждого человека наступает переломный момент, когда он решает более действенно участвовать в развития общества. Сегодня руководство нашей страны осуществляет серьезные реформы в целях улучшения бизнес-среды, а повышения социального благосостояния населения. Но достаточно ли только этих реформ и насколько активно именно парламент содействует их реализации? Как вообще можно помочь государству продвигаться вперед? В результате происходящих преобразований Азербайджан вошел в топ-20 самых реформаторских стран мира по итогам популярного отчета Всемирного банка «Doing Business 2020». Наша страна, преодолев сразу 32 ступени в этом рейтинге, с 57- го места поднялась до 25-го. Это очень отличный показатель. Но несмотря на этот скачок в развитии, инвестиции в ненефтяной сектор пока не увеличиваются. Например, в районе, где я живу, раньше функционировали швейный комбинат и радиозавод, и 80% жителей округа работали на этих предприятиях. Но сейчас они много лет как простаивают. А все потому, что инвестиций в ненефтяной сектор страны очень мало. И одна из причин, которые препятствуют притоку инвестиций туда и отпугивают инвесторов, связана с коррупцией. Да, глава государства проводит серьезные реформы в этой сфере, и мы верим, что в ближайшем будущем почувствуем их результаты. Однако существуют и другие причины, которые мешают заинтересованности инвесторов.

Кроме нефти, ни один из наших продуктов не является брендом - Что, по-вашему, следует предпринять, чтобы разрешить эти проблемы? - Основная причина, на мой взгляд, - пробелы в законодательстве. Нужны реформы в системе юстиции, налогов, таможни. Таможенная комиссия должна периодически стимулировать внутреннее производство в некоторых сферах, а также придерживаться стратегии стимулирования экспорта. Надо признать, что потенциал Азербайджана в экспорте ненефтяных продуктов очень невелик. По сравнению с нами у 80-90% постсоветских стран нет той инфраструктуры, которая есть у нас. Однако в производственной сфере у них намного больше долгосрочных инвестиций. Например, сейчас в Узбекистане производят автомобили, причем собирают их не там, но именно производят все до последней детали. А Беларусь выходит на мировой рынок со своими сельскохозяйственными продуктами. Белорусские консервы уже стали маркой на европейском рынке. А чем известен Азербайджан, кроме нефти? Это удручающее обстоятельство, что мы до сих пор не смогли сделать хоть какой-нибудь продукт брендом. И это при том, что как с экономической стороны, так и по развитию инфраструктуры наш потенциал достаточно велик. Мы можем производить и представлять на рынке более совершенный продукт. А главным рынком сбыта для нас может стать то же самое постсоветское пространство, так как мы опережаем многие его страны как минимум на 10 лет. К сожалению, пока этот потенциал не задействован. Узбекистан, между прочим, не берет кредиты для строительства дорог и даже не пользуется своими средствами. Просто зарубежным инвесторам предлагают построить в стране современные платные дороги и несколько лет эксплуатировать их, чтобы вернуть свои деньги. Таким образом, государство избегает долгов, да еще получает готовый объект. Яму. Это система применяется и в Турции, где ее называют «создай - используй». В Азербайджане же эта система не практикуется. И у нас еще много уязвимых мест. К примеру, мы закупаем препараты для сельского хозяйства в Грузии. А ведь на деньги, потраченные на это, можно было бы построит завод, который окупился бы за два года. Приток зарубежных инвестиций также важен с точки зрения внедрения новых технологий. Это, помимо производственного сектора, положительно повлияет и на сферу образования. Азербайджану сейчас крайне необходимо умеющее думать, обладающее специальными знаниями молодое поколение. - Вы, кстати, отвели особое место образованию в своей избирательной платформе. Какие изменения вы считаете необходимыми для повышения уровня образования в Азербайджане? - В этой сфере также назрела необходимость в серьезном реформировании. Все высказывают свое недовольство образовательной системой, однако никто не называет цифры. Между тем средний балл поступивших на педагогический факультет в Азербайджане не превышает 200 баллов. Как люди, проучившиеся 11 лет и набравшие всего 200 баллов, могут стать хорошими учителями и воспитать образованное поколение? По моему мнению, самые большие проблемы в образовательной системе начинаются именно со школы. Почему родители вынуждены нанимать репетиторов для своих детей уже с начальных классов? Почему в европейских школах, в Турции нет необходимости в репетиторах? Причиной тому - низкая заработная плата наших учителей. Во времена свободной экономики никто уже не хочет быть низкооплачиваемым работником, педагоги в том числе. Все связано, и поэтому такие низкие баллы на вступительных экзаменах в вузы. Во всех развитых странах зарплата и льготы людей, получивших педагогическое и академическое образование, намного выше, чем у нас. Самым лучшим решением этой проблемы было бы увеличение зарплаты педагогов в 3-4 раза.