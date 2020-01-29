Кандидат в депутаты: окончил Маастрихтскую школу, работал во Всемирном банке, возглавил турецкую компанию и все это о нем
Человек, который начал все с нуля и достиг своего нынешнего положения только своими силами, без какой бы то ни было поддержки. Именно так наш собеседник Натик Мамедов говорит о себе.
И такому заявлению есть основания. Начав свою карьеру с обычного кассира, этот молодой человек в дальнейшем стал работать в крупных международных компаниях, участвовать в разработке и реализации значительных проектов. На сегодняшний день у Натика Мамедова солидный опыт в сфере планирования и эффективного управления масштабными проектами. Будучи непосредственным участником проектов, осуществляемых при поддержке Всемирного банка в Азербайджане, он приобрел ценные знания и навыки, необходимыми для работы с международными финансовыми институтами и донорами, а также работе с инвесторами.
К Н.Мамедову нередко обращаются за консультацией зарубежные компании, и в настоящее время он занимает руководящую должность в представительстве одной из крупнейших инженерных компаний Турции в Азербайджане.
Натик Мамедов – независимый кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 36-го Хатаинского округа.
- Как нам представить избирателям Натика Мамедова, чей девиз – «Сильная экономика – обеспеченное будущее»?
- Как человека, который сделал сам себя. Начав практически с нулевого уровня, своим трудом и стремлением к знаниям стал высококвалифицированным специалистом в сфере финансового управления. После завершения учебы в Государственном экономическом университете работал в казначействе. А в финансовом управлении прошел практически все ступени карьерной лестницы. И все время учился - параллельно с учебой в университете ADA прошел курс и получил диплом как специалист по управлению бизнесом Маастрихтской школы управления (Нидерланды).
Работал на проектах, имеющих высокую значимость для Азербайджана и других стран на международном уровне - Баку-Тбилиси-Джейхан, Бассейнового управления Водного хозяйства Баткена, реализуемого Европейским банком реконструкции и развития в Кыргызстане, во втором проекте национального водоснабжения и услуг канализации, финансируемом азербайджанским правительством совместно со Всемирным банком, работал в ООО «Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство».
А с 2016 года выступаю и как независимый эксперт. На данный момент занимаю пост директора турецкой компании Aksa Grup Mühendislik Projeİnşaat Taahhüt San. Tic. LTD ŞTİ. Эта компания осуществляет проекты на постсоветском пространстве и в Турции. И эту высокую должность я тоже заслужил только собственным упорством, трудом и профессиональными знаниями, без чьей-либо поддержки и протежирования.
Должен сказать, что я рос в интеллигентной семье: отец - инженер, а мама уже 30 лет работает учительницей начальных классов в 63-й школе Хатаинского района, от которого я баллотируюсь как кандидат в депутаты. В этом районе я родился и вырос, и хорошо знаю его проблемы, нужды живущих здесь людей.
Нет инвестиций в ненефтяной сектор
- Желающих влиться в политику из сферы бизнеса обычно немного. Как у вас возникло желание участвовать в выборах в Милли Меджлис и представлять именно этот округ?
- В жизни каждого человека наступает переломный момент, когда он решает более действенно участвовать в развития общества. Сегодня руководство нашей страны осуществляет серьезные реформы в целях улучшения бизнес-среды, а повышения социального благосостояния населения. Но достаточно ли только этих реформ и насколько активно именно парламент содействует их реализации? Как вообще можно помочь государству продвигаться вперед?
В результате происходящих преобразований Азербайджан вошел в топ-20 самых реформаторских стран мира по итогам популярного отчета Всемирного банка «Doing Business 2020». Наша страна, преодолев сразу 32 ступени в этом рейтинге, с 57- го места поднялась до 25-го. Это очень отличный показатель. Но несмотря на этот скачок в развитии, инвестиции в ненефтяной сектор пока не увеличиваются. Например, в районе, где я живу, раньше функционировали швейный комбинат и радиозавод, и 80% жителей округа работали на этих предприятиях. Но сейчас они много лет как простаивают. А все потому, что инвестиций в ненефтяной сектор страны очень мало.
И одна из причин, которые препятствуют притоку инвестиций туда и отпугивают инвесторов, связана с коррупцией. Да, глава государства проводит серьезные реформы в этой сфере, и мы верим, что в ближайшем будущем почувствуем их результаты. Однако существуют и другие причины, которые мешают заинтересованности инвесторов.
Кроме нефти, ни один из наших продуктов не является брендом
- Что, по-вашему, следует предпринять, чтобы разрешить эти проблемы?
- Основная причина, на мой взгляд, - пробелы в законодательстве. Нужны реформы в системе юстиции, налогов, таможни. Таможенная комиссия должна периодически стимулировать внутреннее производство в некоторых сферах, а также придерживаться стратегии стимулирования экспорта.
Надо признать, что потенциал Азербайджана в экспорте ненефтяных продуктов очень невелик. По сравнению с нами у 80-90% постсоветских стран нет той инфраструктуры, которая есть у нас. Однако в производственной сфере у них намного больше долгосрочных инвестиций. Например, сейчас в Узбекистане производят автомобили, причем собирают их не там, но именно производят все до последней детали. А Беларусь выходит на мировой рынок со своими сельскохозяйственными продуктами. Белорусские консервы уже стали маркой на европейском рынке.
А чем известен Азербайджан, кроме нефти? Это удручающее обстоятельство, что мы до сих пор не смогли сделать хоть какой-нибудь продукт брендом. И это при том, что как с экономической стороны, так и по развитию инфраструктуры наш потенциал достаточно велик. Мы можем производить и представлять на рынке более совершенный продукт. А главным рынком сбыта для нас может стать то же самое постсоветское пространство, так как мы опережаем многие его страны как минимум на 10 лет. К сожалению, пока этот потенциал не задействован.
Узбекистан, между прочим, не берет кредиты для строительства дорог и даже не пользуется своими средствами. Просто зарубежным инвесторам предлагают построить в стране современные платные дороги и несколько лет эксплуатировать их, чтобы вернуть свои деньги. Таким образом, государство избегает долгов, да еще получает готовый объект. Яму. Это система применяется и в Турции, где ее называют «создай - используй».
В Азербайджане же эта система не практикуется. И у нас еще много уязвимых мест. К примеру, мы закупаем препараты для сельского хозяйства в Грузии. А ведь на деньги, потраченные на это, можно было бы построит завод, который окупился бы за два года.
Приток зарубежных инвестиций также важен с точки зрения внедрения новых технологий. Это, помимо производственного сектора, положительно повлияет и на сферу образования. Азербайджану сейчас крайне необходимо умеющее думать, обладающее специальными знаниями молодое поколение.
- Вы, кстати, отвели особое место образованию в своей избирательной платформе. Какие изменения вы считаете необходимыми для повышения уровня образования в Азербайджане?
- В этой сфере также назрела необходимость в серьезном реформировании. Все высказывают свое недовольство образовательной системой, однако никто не называет цифры. Между тем средний балл поступивших на педагогический факультет в Азербайджане не превышает 200 баллов. Как люди, проучившиеся 11 лет и набравшие всего 200 баллов, могут стать хорошими учителями и воспитать образованное поколение? По моему мнению, самые большие проблемы в образовательной системе начинаются именно со школы. Почему родители вынуждены нанимать репетиторов для своих детей уже с начальных классов? Почему в европейских школах, в Турции нет необходимости в репетиторах? Причиной тому - низкая заработная плата наших учителей. Во времена свободной экономики никто уже не хочет быть низкооплачиваемым работником, педагоги в том числе. Все связано, и поэтому такие низкие баллы на вступительных экзаменах в вузы. Во всех развитых странах зарплата и льготы людей, получивших педагогическое и академическое образование, намного выше, чем у нас. Самым лучшим решением этой проблемы было бы увеличение зарплаты педагогов в 3-4 раза.
После выборов никто не видит депутатов…
- Вы уже озвучили предложения, которые бы выдвинули, став депутатом. Что еще намерены осуществить в случае прохождения в Милли Меджлис?
- Почему-то в народе бытует мнение, что депутат прежде всего призван решать коммунально-бытовые проблемы избирателей. До сего времени депутаты просто обманывали граждан своими посулами. Уверяю вас, после избрания депутаты как Хатаинского района, где я выдвигаю свою кандидатуру, так и в других районах города и страны, туда не заглядывают и даже не смотрят в ту сторону.
Если мне окажут доверие, открою в своем районе депутатский офис, работающий 24 часа в сутки 12 месяцев в году. Все проблемы граждан будут регистрироваться специальным представителем. Постоянно будет проводится мониторинг решения проблем, а население будет информироваться об этом.
Решение бытовых проблем не главная обязанность депутата, а лишь малая его часть. Основной деятельностью народного избранника является формирование законодательной базы, участие в реформах и защита интересов населения. Однако, если круг местных проблем велик, депутат обязан от имени своих избирателей донести их до сведения соответствующих органов и контролировать исполнение. Если в округе существует общая проблема, охватывающая не менее 30% жителей, им вовсе не следует собираться и стоять перед парламентом. У них должен быть адвокат, голос, который донесет их проблему до инстанций. И такой адвокат – именно их избранник, в этом и заключается роль депутата.
Надо выплачивать детский капитал
- Вы хорошо осведомлены о состоянии многих производственных и общественных сфер в стране. Что конкретно вы обещаете своим избирателям?
- Мое обещание – такое содействие реформам, чтобы возобновилась работа имеющихся предприятий, появились новые рабочие места в Хатаинском районе, деятельность в направлении привлечения инвестиций. Главную проблему в развитии района вижу в безработице. Если этот фактор будет устранен, люди перестанут требовать социальную помощь. Почему в Азербайджане, достигшем такого уровня экономики, должны быть малообеспеченные семьи? Если эта категория существует и получает дотации, значит в стране недостаточно рабочих мест. Мы должны стараться расширить производственные сферы для ликвидации безработицы.
Одна из актуальных проблем, на мой взгляд, порождена отсутствием так называемой детской помощи, материнского капитала. Укрепление здоровья населения должно быть приоритетом для страны. Государство должно помогать семьям новорожденных граждан до определенного возраста обеспечивать минимальные потребности детей – только так может появится психически и физически здоровое поколение.
- Как вы оцениваете ход нынешних выборов в Милли Меджлис?
- Главная проблема – пассивное участие в выборах населения и недостаточное использование нашего избирательного права. Несмотря на то что, что отдать свой голос за того или иного депутата, является гражданским долгом каждого поданного страны, не все относятся к этому серьезно. Тем не менее я ожидаю, что выборы в этот раз будут более массовыми, чем раньше. В результате реформ у людей появилась вера в то, что государство заботиться о народе, думает о его будущем. Люди стали осознавать, что нужно пойти и проголосовать на выборах, чтобы потом депутат обязан был прислушаться к голосу народа, своих избирателей.
- И, наконец, почему все же избирателю нужно проголосовать за Натика Мамедова?
- Я всего добился самостоятельно. Рос в обычной семье в Хатаинском районе и на себе испытал все проблемы этого округа. Уверен, что смогу направить весь свой опыт и знания на благо своих избирателей, укрепление нашей государственности. Приложу все силы, чтобы быть полезным поверившем мне людям и нашей Родине в целом.